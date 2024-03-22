الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 12.. أحمد زاهر ينجح في تجنيد شقيق حسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل محارب الحلقة 12.. تدخل الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" للعفو عن شقيق الفنان حسن الرداد، من قضية اتهامه بالاتجار في المخدرات.

 

مسلسلات رمضان

 

ويجتمع الفنان أحمد زاهر ومساعده مع إبراهيم شقيق "محارب"، لمساومته على الخضوع لهم مقابل مبلغ مالي سيغير حياته.

مسلسل محارب الحلقة 12

تُهاجم قوات الأمن منزل "محارب" في الصعيد، للقبض عليه، إلا أنه ينجح بمساعدة غائلته في الفرار.


مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 12

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

 

قصة مسلسل محارب

يصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.


أبطال مسلسل محارب


أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود


يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

 

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مسلسل محارب الحلقة 12.. أحمد زاهر يسخر من محامي حسن الرداد

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