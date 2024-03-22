مسلسل محارب الحلقة 12.. أحمد زاهر يسخر من محامي حسن الرداد

مسلسل محارب الحلقة 12.. سخر الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي"، من محامي الفنان حسن الرداد، أثناء زيارته في مكتبه ليستدرجه في الحديث محاولا معرفة مكان اختباء محارب.

مسلسل محارب الحلقة 12

ينجح “محارب” بمساعدة أقاربه، في الهروب من الشرطة التي اقتحمت منزله في الصعيد.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

يصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب



مسلسل محارب بطولة كل من حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



ويشارك في العمل الدرامي عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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