الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 11.. حسن الرداد يُقدم كفنه لإنهاء الخصومة الثأرية

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل محارب الحلقة 11.. حمل الفنان حسن الرداد "محارب" كفنه ليقدمه لعائلته بعد مرور 25 عاما لإنهاء قضية ثأر قديمه بسبب مقتل عمه على يد والده.

وتدافع كبيرة العائلة عن “محارب” وتقنع أفراد العائلة بضرورة إنهاء الخصومة الثأرية، والسماح له بتقديم كفنه.

 

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 11

تعرض حلقات مسلسل “محارب” في تمام الساعة التاسعة مساءا والإعادة في الساعة الخامسة عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب


يصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.


 

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة كل من حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود


يشارك في العمل الدرامي عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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مسلسل محارب الحلقة 11.. كبار العائلة يجبرون محارب على تقديم كفنه للثأر

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