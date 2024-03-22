الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب.. الفنان حسن الرداد يعلم بخيانة أشقاءه له فى مقتل والدته

مسلسل محارب
مسلسل محارب

علم الفنان حسن الرداد "محارب" بخيانة أشقاءه بقبولهم الفدية من أجل التنازل عن قضية والدتهم التي قتلت دهسا في حادث سيارة.

 

لتحكي شقيقته لمحارب بأن شقيقه إبراهيم أقنعها بالذهاب للمحامي حسام الجيوشي من أجل الاتفاق على فدية مالية واغلاق قضية قتل والدتهم على يد نجل رجل الأعمال العزازي.

 

لينتظر جمهور محارب تطورات الأحداث اليوم وما مصير الفنان حسن الرداد بعد تلفيق تهم القتل الموجهه له لتكتمل الأحداث بهروبه من ثأر قديم في الصعيد.

 

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 10

لتتجمع الأدلة حوله بشاهد زور وتسلط محامي في محاولة إثبات تهمة جريمة قتل كل من رجل الأعمال العزازي ومحاميه وصفي لاتهامه في قضية القتل.

 

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 11

تعرض الحلقة ال 11 في تمام الساعة التاسعة مساءا والإعادة في الساعة الخامسة على احدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

 

قصة مسلسل محارب


ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.
 

أبطال مسلسل محارب

 

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.


يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم: أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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مسلسل محارب الحلقة 11.. كبار العائلة يجبرون محارب على تقديم كفنه للثأر

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