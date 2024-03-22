مسلسل محارب الحلقة 12.. هل تنتهي الخصومة الثأرية بتقديم حسن الرداد الكفن؟

مسلسل محارب ملخص 12.. قدم الفنان حسن الرداد “محارب” كفنه لكبار العائلة ليُنهي قضية ثأر قديم منذ 25 عاما.

مسلسل محارب الحلقة 12

دافعت كبيرة عائلة محارب عنه واقنعت كبار العائلة بأن عليهم إنهاء قضية الثأر القديمة ومسامحة محارب وقبوله في العائلة مرة أخرى.

ووافق كبار عائلة محارب على رأي كبيرة العائلة بالموافقه وعليه تقديم كفنه مقابل فديته وانهاء تلك القضية واعطاءه الامان بالحماية.

وتكتمل الأحداث بوصول زوجة محارب له في الصعيد لمساندته ولكنه عاتبها بسبب تصرفات والده وعدم مساندته له أثناء المحنة التي يمر بها، اضافة الى رغبته في تطليقها وزواجها من غيره وعدم توجيه له كلمات العزاء في وفاة والدته.

موعد وقنوات عرض مسلسل محارب ملخص الحلقة 12

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب



ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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