موعد إعادة عرض الحلقة 11 من مسلسل محارب لـ حسن الرداد

تعرض اليوم إعادة الحلقة الحادية عشر من مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، ليتابع الجمهور تطورات الاحداث بعد تقديم محارب كفنه لكبار عائلته من اجل العفو عنه ومسامحته وحمايته.

مسلسل محارب مواعيد إعادة الحلقة 11

لتعاد الحلقة ال ١١ اليوم الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 11

لتشهد احداث الحلقة ال ١١ تغير في الاحداث، لتدافع كبيره عائلة محارب عنه وتقنع كبار العائلة بأن عليهم انهاء قضية الثأر القديمة ومسامحه محارب وقبوله في العائلة مره أخرى.

ليوافق كبار عائلة محارب على رأي كبيرة العائلة بالموافقة وعليه تقديم كفنه مقابل فديته وإنهاء تلك القضية وإعطاءه الأمان بالحماية.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 12

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.