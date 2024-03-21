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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 11.. كبار عائلة "محارب" يتفقون على إنهاء قضية الثأر

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل “محارب” الحلقة 11.. دافعت كبيرة عائلة محارب عن “عزيز” مؤكدًة على ضرورة إنهاء قضية الثأر الممتد منذ أكثر من 25 عاما.

واتفق كبار عائلة محارب على رأي الكبيرة، ووافقوا على تقديم “محارب” كفنه لإنهاء الثأر.

ويتابع جمهور محارب تطورات الاحداث اليوم وما مصير الفنان حسن الرداد بعد تلفيق تهم القتل الموجهه له لتكتمل الاحداث بهروبه من ثأر قديم في الصعيد.

مسلسل محارب تفاصيل الحلقة 11 

وتجمع الادله حوله بشاهد زور وتسلط محامي في محاولة اثبات تهمة جريمة قتل كل من رجل الاعمال العزازي ومحاميه وصفي لاتهامه في قضية القتل.

مسلسل محارب الحلقة 11

وتعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب


ويصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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مسلسل محارب الحلقة 11.. كبار العائلة يجبرون محارب على تقديم كفنه للثأر

 

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