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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل محارب الحلقة 11.. إنجي تُسافر لزوجها في الصعيد هربًا من والدها

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل محارب الحلقة 11.. سافرت شقيقة “محارب” وزوجته “انجي” إلى الصعيد، وكان في استقالهما أقاربه وأبناء عمومته بعدما اتفقوا على استضافته لحين إنهاء أزمة الثأر.

مسلسل محارب الحلقة 11

ذهبت انجي “ناهد السباعي” لزوجها هربًا من والدها، وأكدت أن والدها يريد أن يطلقها منه ويعتقد أنها مسحورة.

وعاتب محارب “انجي” على تصرفات والدها معه وقال: “أبوكي حتى ماعزنيش، وأول ما اتحبست راح سرق الشقة وخد شقايا وتعب عمري ومفكرش انه يقف جمبي ويحل محل ابويا في ضيقتي”.

 

مسلسل محارب الحلقة 11

 

يعرض مسلسل محارب عبر قناة cbc دراما في الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 مساءً، وفي تمام الساعة 9 مساءً.

الإعادة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا عبر قناة cbc.

 

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب  الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

 

أبطال مسلسل محارب

“محارب” بطولة حسن الرداد ومعه عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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