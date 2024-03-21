ملخص أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل محارب

شهدت الحلقة العاشرة تصاعد في الأحداث المشوقة بعد هروب محارب ولجوءه لأهله في الصعيد لحل قضية الثأر الذي ظلت لسنوات طويلة دون حل من أجل الانتقام لأبناء عمومته من والده.

مسلسل محارب

ليتربص ابن عمه منتظرًا الفرصة من أججل الثأر لمحارب عن قتل والده قبل سنوات مستغلًا الفرصة أثناء نومه، ولكن ينجح محارب في مواجهه ابن عمه بأنه جاء في مأمن وإعطاء الفرصة لإنهاء صراع بات لسنوات.

مسلسل محارب

فيما حذر ابن عم محارب الأخر عمته الكبيرة بأن الفنان حسن الرداد أصبح يعرفه الجميع لطلب إلقاء القبض عليه لاتهامه في قضية قتل الفنان ماجد المصري "العزازي"، والفنان تامر عبد المنعم "وصفي".

مسلسل محارب

وليتوجه ابن عم محارب إلى القاهره قاصدًا بيته ليجلب له شقيقته وزوجته ويوصل رسالة اطمئنان لهما، في حين تم القبض على شقيقه لتورطه في قضية الاتجار بالمخدرات وحبسه على ذمه القضية.

لتحمى العمة الكبيرة محارب وتطمئنه بأنه في حماها وأنها ستسانده للأخذ بحق والدته بعد مقتلها على يد ابن العزازي في حادث سيارة دهسًا.

لتشهد أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل محارب تطورًا كبيرًا في الأحداث لتتغير بشكل كامل، بعد تصاعد السياق للمسلسل الدرامي لانقاذ محارب من قضية الثأر في الصعيد.

مسلسل محارب.. تفاصيل أحداث الحلقة 10

ليذهب محارب إلى أهله في الصعيد لإنهاء قضية ثأر منذ سنوات؛ بسبب الشجار على قطعة أرض، وبمجرد وصول محارب في بلده في الصعيد وجه أحدهم نحوه الرصاص، فيما استقبله الآخر بالهجوم عليه وضربه.

ويحاول محارب الصلح مع أهله في الصعيد حتى يستطيع أن يقف أمام أهل العزازي الذين ورطوه في عدة تهم وقضايا مُلفقة له.

مسلسل محارب.. موعد عرض الحلقة 10

لتستكمل الأحداث اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.