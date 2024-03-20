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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 10.. ابن عم حسن الرداد يُنقذه من القتل

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل “محارب” الحلقة 10.. نجح ابن عم " الفنان حسن الرداد “محارب”، في إنقاذه من القتل خلال نومه.

مسلسل محارب 

يذهب محارب إلى أهله في الصعيد لانهاء قضية الثأر التي بدأت منذ سنوات بسبب شجار على قطعة أرض.

وبمجرد وصول محارب إلى بلده في الصعيد، قابله أحدهم بإطلاق النيران، فيما استقبله آخر بمحاولة الهجوم عليه وضربه.

ويحاول “محارب”التصالح مع أهله في الصعيد ليتمكن من التصدي لـ “العزازي” الذين ورطوه في عدة تهم وقضايا مُلفقة له.

مسلسل محارب موعد عرض الحلقة 10

تُذاع حلقة مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب الفنان حسن الرداد

ويصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب الفنان حسن الرداد

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

ويشارك في العمل الدرامي عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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