موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 11 لـ حسن الرداد

تعاد اليوم الحلقة الـ10 من مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، لتتابع الأحداث في كيف سيخرج محارب من قضايا القتل المتهم فيها وما مصيره من أزمة الثأر القديمة.

مسلسل محارب مواعيد إعادة الحلقة 10

ليتابع الجمهور أحداث مسلسل محارب الحلقة الـ10 في موعد الإعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 10

لتشهد الحلقة العاشرة تصاعدا في الأحداث المشوقة بعد هروب محارب ولجوءه لأهله في الصعيد لحل قضية الثأر الذي ظلت لسنوات طويلة دون حل من أجل الانتقام لأبناء عمومته من والده.

ليذهب محارب إلى أهله في الصعيد لإنهاء قضية ثأر منذ سنوات بسبب الشجار على قطعة أرض وبمجرد وصول محارب في بلده في الصعيد وجه أحدهم نحوه الرصاص فيما استقبله الآخر بالهجوم عليه وضربه.

ويحاول محارب الصلح مع أهله في الصعيد حتى يستطيع أن يقف أمام أهل العزازي الذين ورطوه في عدة تهم وقضايا مُلفقة له.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 11

وتستكمل الاحداث في الحلقة ال 11 لتعرض اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال مسلسل محارب الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.