مسلسل محارب الحلقة 10.. الكبيرة تحمي حسن الرداد: "هقف في ضهرك"

حذر ابن عم محارب عمته الكبيرة بأن الفنان حسن الرداد أصبح يعرفه الجميع لطلب إلقاء القبض عليه لاتهامه في قضية قتل الفنان ماجد المصري "العزازي" والفنان تامر عبد المنعم "وصفي".

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ليوضح ابن عم محارب بأن صورته اصبحت معروفه إعلاميا والجميع يطلب إلقاء القبض عليه، في حين انفعل نحارب بأنه بريء من تلك التهمة الملفقه وأنه مظلوم ولابد له في قتلهما.

لتحمي عمته الكبيرة محارب وتطمئنه بأنها في حماها وانها ستسانده للأخذ بحق والدته بعد مقتلها على يد ابن العزازي في حادث سيارة دهسا.

لتشهد أحداث الحلقة 10 من مسلسل محارب تطورا كبيرا في الأحداث لتتغير بشكل كامل، بعد تصاعد السياق للمسلسل الدرامي لإنقاذ محارب من قضية الثأر في الصعيد.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 10

يذهب محارب إلى أهله في الصعيد لانهاء قضية ثأر منذ سنوات بسبب الشجار على قطعة أرض وبمجرد وصول محارب في بلده في الصعيد وجه أحدهم نحوه الرصاص فيما استقبله الآخر بالهجوم عليه وضربه.

ويحاول محارب الصلح مع أهله في الصعيد حتى يستطيع أن يقف أمام أهل العزازي الذين ورطوه في عدة تهم وقضايا مُلفقة له.

مسلسل محارب موعد عرض الحلقة 10

لتستكمل الاحداث اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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