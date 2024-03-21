الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

"محارب" الحلقة 11.. الفنان حسن الرداد يعاتب زوجته لتصرفات والدها

مسلسل محارب
مسلسل محارب

عاتب محارب زوجته إنجي في الحلقة الـ11 من مسلسل محارب بسبب تصرفاته وعدم مساندته له أثناء المحنة التي يمر بها.

وواصل محارب لزوجته بأن ما حدث من والدها غير مناسب لرغبته في تطليقها وزواجها من غيره وعدم توجيه له كلمات العزاء في وفاة والدته.

لتؤكد زوجة الرداد بأنها تصدت لتصرفات والدها ولن تطيعها معبره "انا محتجالك يا محارب وهنفضل سوا على الحلوة والمرة".

لينتظر جمهور محارب تطورات الاحداث اليوم وما مصير الفنان حسن الرداد بعد تلفيق تهم القتل الموجهه له لتكتمل الأحداث بهروبه من ثأر قديم في الصعيد.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 10

لتتجمع الأدلة حوله بشاهد زور وتسلط محامي في محاولة إثبات تهمة جريمة قتل كل من رجل الأعمال العزازي ومحاميه وصفي لاتهامه في قضية القتل.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 11

لتعرض الحلقة الـ11 في تمام الساعة التاسعة مساء والإعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

 

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مسلسل محارب الحلقة 11.. إنجي تُسافر لزوجها في الصعيد هربًا من والدها

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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