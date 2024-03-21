الآن مسلسل محارب ملخص الحلقة 10

ينتظر جمهور محارب تطورات الأحداث اليوم وما مصير الفنان حسن الرداد بعد تلفيق تهم القتل الموجهة له لتكتمل الأحداث بهروبه من ثأر قديم في الصعيد.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 10

تتجمع الأدلة حوله بشاهد زور وتسلط محامي في محاولة اثبات تهمة جريمة قتل كل من رجل الأعمال العزازي ومحامبه وصفي لاتهامه في قضية القتل.

يدلي حارس الأرض بشهادة زور بأن محاربا فر هاربا بعد ارتكابه جريمة القتل ولم يلحق بقتل نجل العزازي الذي فر هاربا على قدميه على عكس حقيقة الواقع لهروبه بسيارة والده بعد قتله.

فيما استغل حسام الجيوشي الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر خبر إلقاء القبض على شقيق محارب بأن هذا هو الخيط الذي يدله على مكان هروب محارب لإلقاء القبض عليه.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 11

تعرض الحلقة الـ11 وتستكمل الأحداث اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء والإعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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