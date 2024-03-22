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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 12.. قوات الأمن تُهاجم منزل "حسن الرداد" في الصعيد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

مسلسل محارب الحلقة 12.. هاجمت قوات الأمن منزل الفنان حسن الرداد في الصعيد للقبض عليه.

مسلسل محارب الحلقة 12

تتحد عائلة محارب لترتيب خطة هروبه من الشرطة لحين اثبات براءته من التهم المنسوبه إليه.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

 

أبطال مسلسل محارب


ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود


يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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موعد إعادة عرض الحلقة 11 من مسلسل محارب لـ حسن الرداد

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