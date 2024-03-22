الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. "ألينار" تكمل لعبة القدر مع "نورهان"

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، الحلقة 12، وعقب الهزيمة التي لحقت بجيش السلاجقة على يد حسن الصباح وأتباعه، وفشل حملة أرسلان في اقتحام قلعة آلموت تكون العواقب وخيمة على الوزير نظام الملك.

ملك شاه يحدد إقامة الطوسي في بيته   

ما أن تصل أخبار هزيمة جيشه بقيادة أرسلان، في مسلسل الحشاشين، إلا ويثور السلطان السلجوقي ملك شاه غضبا على وزيره نظام الملك الطوسي، ويعنفه بغضب مهينا كرامته فيما يشبه الأقرب لعزله من منصبه، وهو يصرخ فيه: “حسن الصباح كسر جيشنا، وأرسلان انسحب بجنوده، جيش نظامي مقاتل، هزم الفرنجة وفتح بلاد موصلهاش مسلم يتهزم على يد مجموعة عددهم 300 واحد، ده العالم كله يتكلم عن المعجزة اللي عملها الراجل ده بعدد قليل زي ده يكسر أقوى جيوش الأرض، ليه؟ مين حسن الصباح ده، ألزم بيتك لحد ما أشوف أمري فيك”.

هل يتحالف الصباح مع البيزنطيين؟

على الجانب الآخر ــ وضمن أحداث الحلقة 12 في مسلسل الحشاشين ــ  تصل أخبار انتصارات حسن الصباح وأتباعه إلى أسماع أعداء الدولة السلجوقية البيزنطيين تحديدا ملك فرنسا، ويتساءل بدوره عن الرجل الذي استطاع أن يهزم عدوه الجيش السلجوقي، فيخبره وزيره أن الصباح يتميز بالحنكة والدهاء، ويشير عليه أن يتصلوا بحسن الصباح بإرسال وفد صغير منهم إلي قلعة آلموت لمقابلة الصباح وعرض الولاء لهم مقابل مساعدته وتحالفهم معه في حربه ضد السلطان ملك شاه والدولة السلجوقية، فهل يقبل الصباح بهذا التحالف؟

 

ألينار تكمل لعبة القدر مع نورهان

كما تتضمن أحداث الحلقة 12 في مسلسل الحشاشين، لقاء عاصف بين نورهان خطيبة يحيي وألينار كبيرة جواري قلعة آلموت والمشرفة عليهن وعلى صناعة الجمال في جنة حسن الصباح المزعومة. كانت نورهان تتوقع أن تقتل جراء محاولتها الهرب من القلعة، إلا أن "ألينار"، وعيناها تلمع بالدموع عن ذكرياتها البعيدة عندما كانت فتاة حرة تم أسرها واختطافها ومن ثم بيعها فأصبحت جارية تتنقل من بائع لمشتري. 

وتخير ألينار نورهان بين أن تكون عينها وسمعها عن حال الفتيات من الجواري وبديلا لها في مراقبتهن، وأية غلطة ترتكبها إحداهن يكون ثمنها رقبة وحياة نورهان. تقول ألينار لنورهان: “فكرتيني ببنت جريئة ومتمردة كانت زيك ــ تقصد نفسها ألينار ــ بس حولت جرأتها لحياة تانية، حياة تقدر تعيش فيها من غير قلب، مفيش ألم أو ندم أو حب، ومادام ربنا مخلاش حد من الشباب المؤمنين يشوفك تبقي دي علامة ليا أديكي الفرصة دي، بس تمن حياتك الجديدة إنك تكوني همزة الوصل بيني وبين البنات وافتكري كويس إن ده مش سماح، أنا بس بكمل لعبة القدر معاك”.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

 

قصة مسلسل الحشاشين
 

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.     

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