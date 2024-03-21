مسلسل "الحشاشين" الحلقة 11.. جيش ملكشاه يفشل في اقتحام قلعة آلموت

مسلسل الحشاشين الحلقة 11.. تستغل “نورهان” الفرصة بعد وقوعها في قبضة تاجر العبيد، الذي باعها لحسن الصباح، لتكون نواة حوريات جنة الصباح الزائفة، وتحاول الهروب من قلعة الموت.

مسلسل الحشاشين الحلقة 11

عمت الفوضى داخل قلعة آلموت، وانشغل حراسها وجنودها بصد هجوم جنود الجيش السلجوقي، وتحاول “نورهان” خطيبة “يحيي” ابن مؤذن أصفهان الشيخ سعيد، الهرب من الأسر والعبودية.

تحذر صديقة نورهان من محاولة الهرب والمصير الذي ستلقاه لو تم كشفها خلال الهرب، إلا أن نورهان لا تستمع لصديقتها وبالفعل تخرج من الغرفة التي يقيمون بها وتنجح في اجتياز ممرات القلعة حتي أحد أبوابها.

وفي مشهد بديع، ولا يفصل بينها وبين خطيبها يحيي إلا خطوات، وهو واقع بجوار أحد أبواب القلعة بعدما أصابه سهم في المعركة، وما تكاد تفتح الباب وتخرج إلا وتبرز يد أحد الحراس والذي يكمم فمها ويسحبها لداخل القلعة حيث السجن والأسر والعبودية مرة أخري.

خطوات تفصل بين نورهان ويحيي

حارس السجن يبقي علي حياة "برزق"

كما تضمنت أحداث الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، مواجهة بين حارس السجن ــ والذي كان قد ساعد حسن الصباح علي الفرار من سجنه في الحلقات السابقة بعدما نجح في غسل دماغه وضمه إلي صفه ودعوته ــ وبين قائد الجيش السلجوقي “برزق”، ورغم بسالة برزق وشجاعته في مواجهة الحارس، إلا أن الأخير ينجح في إسقاط السيف من يده، وقبل أن يقتله بقطع رأسه، يتوقف أمامه لحظات مرددا: “عاش قائد جيش السلطنة”، ويتركه سالما بدون أن يقتله، مما يشير إلي احترام التقاليد والقواعد العسكرية والتي تظل راسخة في عقل الحارس ونفسه وهي التي حمت قائد الجيش “برزق" من القتل.

نورهان خلال محاولة الهرب

فشل جيش ملكشاه في القضاء علي الصباح وأتباعه

وتنجح كتيبة الجيش السلجوقي في اقتحام مدخل قلعة ألموت، وواجهوا عددا من حراسها وقضوا عليهم، وحاولوا حرق القلعة بمن فيها، إلا أن أتباع حسن الصباح استبسلوا في الدفاع عن القلعة وصد هجوم السلاجقة عليها قبل أن يقضوا عليهم، وأمر حسن الصباح أتباعه بتركهم أحياء، مع نزع أسلحتهم وخيولهم منهم.

الصباح يلقي بتعليماته لأتباعه

وعندما يخبر زيد بن سيحون الصباح بصد الهجوم يندهش من رد فعل الصباح بالعفو عن بقية الجنود المتبقين من جيش السلاجقة لكن الصباح يشرح له الأسباب قائلا: “اللي عاش منهم سيبوه، خدوا منهم السلاح والخيل وسيبوهم يخرجوا من القلعة سالمين، دول هايكونوا دعاتنا في كل مكان يروحوه، دول اللي شافوا بعينيهم أعظم جيوش الأرض بيتهزم علي ايدين مختارين الدعوة، سيبوهم يبشروا بدعوتنا.”

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، الفنانة السورية سوزان نجم الدين في دور “ألينار”، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

يحيي مصابا بسهم

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.