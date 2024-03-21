مسلسل "الحشاشين" الحلقة 11.. مقتل "إبراهيم" الشاعر وأصدقاءه يثأرون له

مسلسلات رمضان 2024..

ضمن أحداث الحلقة 11 في مسلسل الحشاشين، وخلال احتدام القتال بين جنود جيش حسن الصباح وجيش السلطان السلجوقي ملك شاه، يلقي “إبراهيم” مصرعه في ساحة القتال.

مقتل "إبراهيم" الشاعر وأصدقاءه يثأرون له

ففي أحداث الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، وبعد أن أرسل قائد جيش السلطان السلجوقي “برزق”، بإحدى كتائب جيشه مددا ودعما للفرقة التي تحاصر قلعة آلموت وجنود جيش حسن الصباح، يلتحم الجيشان، وخلال المعركة الدائرة بينهما يلقي “إبراهيم” الشاعر مصرعه.

وإبراهيم الشاعر، هو أحد أضلاع المثلث الذي جمع بين الأصدقاء، “يحيى ” و"شهاب" و"إبراهيم"، تزاملوا في رفقة السلاح، وجمعت بينهم الصداقة والمحبة فضلا عن كونهم جنودا في الجيش السلجوقي. وكان إبراهيم في الحلقات السابقة من مسلسل الحشاشين قد ظهر في أكثر من مشهد وهو يلقي الأشعار في حبيبته التي خلفها وراءه بعد التحاقه بالجيش ويحلم بالعودة إليها.

الحشاشين

وإبراهيم الشاعر، في مسلسل الحشاشين، رمزية للفن والفكر والعلم الذي تكفره الجماعات والفرقة المتطرفة التكفيرية، فرغم أنه يكتب الشعر ويحبه، إلا أنه أيضا بارعا في العلوم الطبيعية من فيزياء وكيمياء، حتى أنه قدم إسهاماته العلمية هذه لخدمة جيشه السلجوقي في ابتكار وسائل علمية تدخل في تصنيع الأسلحة.

بعد مقتل إبراهيم في مسلسل الحشاشين، يصاب زميله وصديقه “شهاب” بالخوف واليأس ويصرخ “هانموت كلنا”، إلا أنه وفي ثوان يسترد وعيه وشجاعته، منطلقا في الانتقام لصديقه إبراهيم يقاتل ببسالة وشراسة، مسددا ضربات سيفه ورمحه إلي أجساد جيش الصباح، بل ويتقدم في صفوف الكتيبة الأمامية في طريقها للقضاء على قلعة آلموت وحسن الصباح وأتباعه.

مواعيد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز الحلقة 11

وتعرض الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد عرضها الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أحداث مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

قنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 11

ويعاد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 11 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، الفنانة السورية سوزان نجم الدين في دور “ألينار”، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

مسلسل الحشاشين

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.