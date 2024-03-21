مسلسل "الحشاشين" الحلقة 11.. حسن الصباح يُنصب نفسه متحدثًا باسم السماء

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مسلسل الحشاشين الحلقة 11.. نصب حسن الصباح نفسه متحدثًا باسم السماء، يمتلك وحده مفتاح الجنة، يدخل هذا الجنة ويزج بآخرين إلى جهنم، فهو خليفة الإمام الغائب كما يعرف نفسه بين أتباعه، له فلسفته الخاصة فى الحياة والدين والحب أيضًا، حتى مع زوجته وأبناءه.

عاش “الصباح” نحو 88 عامًا لم يكن خلالها شخصًا عاديًا لا فى نظر نفسه ولا أتباعه ولا حتى أعداؤه، كان يرى أن الحياة فرصة واحدة لن تتكرر لذا يجب استغلالها لتحقيق الأهداف مهما تكلفت أثمانها، حتى لو تكلف إبعاد أقرب المقرب عنه، والإنقلاب على صديقه المقرب، بل والتخطيط لقتله.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 11

تعريف زعيم الحشاشين للحب لم يكن تقليديًا كما نعرفه جميعًا، فهو الأب الذى أبعد أبنه عن أحضان والدته فى سن صغيرة، وأرسله إلى قلعة بعيدة لكى يتعلم كيف يطيع الأوامر ويؤهله لأن يصبح مقاتل مثل أبيه، وأمام اعتراضات زوجته دنيا زاد، أفصح لها عن مفهومه عن الحب، قائلًا: الحب إنك تخلى اللى منك زيك، بأى طريقة، احنا فى الدنيا دى بنجرب كل الطرق للوصول لأهدافنا ويا إما هنعيش ونموت من غير ما نسيب أثر.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 11

جحود الصباح أمام أبنه جعل زوجته تصارحه- خلال أحداث مسلسل الحشاشين- بشعورها لأول مرة بالخوف منه، ليجيبها عن نحو غير متوقع: طب كويس الخوف علامة من علامات الحب، لكن زوجته قاطعته: مفيش خوف وحب مع بعض، لكنه استكمل: تفتكر كل اللى حواليا بيحبونى!.. مش عاوزهم يحبونى خوفهم هيضمن ولائهم للأبد.

عبر قائد دولة الظلام أيضًا عن فلسفته فى الحب بطريقة مماثلة، عندما عبرت زوجته عن غضبها من وجود الجوارى داخل القلعة، وواجهته بما يدور فى قلبها وقالت: "مكنتش فاكرة انك واخد القلعة عشان يكون عندك جوارى وتعيش عيشة الأمراء، كنت مصدقة أنك بتحقق أحلامك الكبيرة، مش رغباتك يا حسن"، لكن الصباح طمأنها وقطع كل شكوكها، مؤكدًا أن حبه لهدفه وحلمه أكبر من حبه للنساء، وأكثر من حبه لأى شيء حتى زوجته.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

ابطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.