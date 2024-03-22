مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. خطة "الصباح" لقتل صديقه الوزير نظام الملك

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. تشهدها أحداث الحلقة 12، في المسلسل الأضخم إنتاجا في تاريخ الدراما التاريخية، والمتصدر لقائمة أعلي نسب المشاهدة.

حسن الصباح يغير خططه

وعنونت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين، بـ “حلم الجنة”، فبعد أن تقتهقر الجيش السلجوقي عن أبواب قلعة آلموت، يحتفل حسن الصباح وأتباعه. احتفالات الصباح وأتباعه غير أي احتفالات في مثل هذه المواقف، حيث يعلن الصباح أن قلعة آلموت لن تحارب بعد اليوم، بل سيحمل الحرب إلي بيوت وشوارع ومخادع أعداء الفرقة وقائدها حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

يهنئ أتباع الصباح “حسن”، ومن بينهم حارسه الذي ساعده علي الهرب من سجن ملك شاه، يعلن الصباح خطته الجديدة في السيطرة علي العالم وليس فقط الدولة السجوقية أو الخلافة العباسية.

ويقول “الصباح” لأتباعه ومن بينهم زيد بن سيحون: “قلعة آلموت مش هتحارب تاني، أنت عارف يا زيد أخطر حاجة ممكن تعملها قلعة آلموت؟ مش أنها تنتصر علي جيش كبير لكنها تهد الدول الكبيرة، تخيل مؤمن واحد من قلعة آلموت بخنجر وإيمان كفيل أنه يهد دولة راسخة بقالها سنين عندها جيش ومال شيئ رهيب وممتع بيغير شكل العالم كله، مش لازم تقاتل دولة علشان تنتصر عليها لكن تقطع راسها” وعندما يسأله حارسه الذي هربه من السجن وأصبح عضوا في فرقته السرية: “مولانا عاوز يقتل السلطان؟”.

ويجيبه الصباح: “مش ضروري يكون سلطان الدولة هو راسها، الراس ممكن يكون مفكر أو عالم أو وزير” في إشارة إلي عزمه وقراره في قتل صديف صفولته وصباه وشبابه الوزير نظام الملك الطوسي فهي سينجح في خطته، هذا ما ستكشف عنه الأحداث.

الصباح يخطط لقتل الطوسي

حلم جنة الصباح

في كتابه “حركة الحشاشين.. تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي”، يفسر مؤلفه دكتور محمد عثمان الخشت، الطاعة العمياء التي تميز بها أتباع حسن الصباح حيت أنهم يرضون بدفع حياتهم في سبيل تنفيذ أوامره، وهو ما رصدته الحلقة الأولي من مسلسل الحشاشين، وفي أولي مشاهده عندما تسلق أحد أتباع الصباح أعلي نقطة في قلعة آلموت وألقي بنفسه تنفيذا لأمر الصباح.

ويقول “الخشت”: "إن الإمام أو المعلم الصادق عندما يأمر الانتحاري بأن يغتال إحدي الشخصيات المناوئة للدعوة، والتي تمثل من وجهة نظره أحد رموز الشر ومصادره في هذا العالم، فإن الانتحاري يسارع بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه رغم أنه يعلم أن تلك العملية ستودي بحياته الدنيوية، وهو يفعل ذلك انطلاقا من رغبته الجامحة في المساهمة في القضاء علي الشر المسيطر علي العالم، وشوقا في الصعود إلي عالم الفردوس والخلود الذي آمن من قبل أنه لن يمكنه بلوغه إلا بأن يخلع عنه قميص جلده فيتحرر من بدنه ومن كل ما يشده إلي هذا العالم.

الطوسي

موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 12

وتعرض الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 12

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

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