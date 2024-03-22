الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. الكبير يرفض الاحتفال بـ "الهالوين" في المزاريطة

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي

يبحث الملايين من محبي ومتابعين مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 12 عن تفاصيل واحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 12. 

وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 12. 

واستطاع مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الاستحواذ على اهتمام المشاهدين بشكل كبير لما يقدمه من جرعة كوميدية مكثفة محببة للكبار والصغار. 

ونقدم لكم خلال هذا التقرير أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 12. 

 مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 12 

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 أحداث كوميدية متفرقة فبعد ظهور الكبير داخل الدوار وهو يتلقى دروس الفرنسية مع جوني والعترة تقتحم مربوحة عليه الغرفة وتهدده بقتل المدرسة وتلفيق التهمة له.

ويحصل جوني علي عرض تقديم برنامج مقالب في رمضان من أكبر منتج محتوي عبر يوتيوب بشرط أن يقدم نموذجا للفكرة التي يقدمها  ويفكر جوني في اقامة احتفال بالهالوين في دوار الكبير وبعد محاولات مع الكبير يرفض. 

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12


يعاد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 12 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي و الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة و النصف مساء، و يعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة و النصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة و النصف مساء.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8


و يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8 كلا من النجم أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، و عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف و إخراج أحمد الجندي، و يعرض حصرياً على قناة ON و منصة  watch it.

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