الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 12| ما حقيقية إعلان خبر وفاة نفادي؟

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. بدأت الأحداث بإعلان خبر وفاة نفادي ووجود جوني وهجرس و ايهم الخفير على القهوة ينعون نفادي الذي ظهر في المشهد دون أن يراه أحد وكأنه شبح، وتجوب سيارة أرجاء المزاريطة لتخبر الأهالي بوفاة نفادي ابو غمزة.

ويتحدث شبح جوني اليهم دون أن يسمعونه ويظهر في النهاية انها خدعة يقوم بها جوني لخداع نفادي.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11

يعاد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 12 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 12 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8


يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8 كلا من النجم أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة  watch it.

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