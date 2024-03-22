مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. حرق جثة نفادي بمقلب من جوني

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 12.. بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير أوي بداية درامية مثيرة بإعلان وفاة نفادي في قرية المزاريطة، وسط فرحة جوني وهجرس على المقهى بوجود أهالي القرية، مع متابعة ملايين المشاهدين تطورات الأحداث بعد فشل حادث سرقة البنك.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12

كما بدأت أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8 بإعلان وفاة نفادي رغم ظهوره فجأة في قهوة المزاريطة، بينما جوني وهجرس يطلبان قهوة سادة بسبب موت نفادي، وسط آهات وألم رواد المقهى، مع مناداة عامل المسجد بالمزاريطة على اسم نفادي لتحديد موعد الدفن، ولكن هجرس طلب حرق جثة نفادي لأنه ذو أصل هندي بدلا من دفنه.

مسلسل الكبير اوي 8

وتم أخذ صورة سيلفي من جوني وهجرس مع نفادي وسط دهشة نفادي نفسه لعدم ظهوره في الصورة ويبكي ليعلن أن حياته انتهت ولا يستطيع أكل ثمرة المانجو في الثلاجة، ولكن كانت المفاجأة في ظهور نفادي في الصورة ليعلن جوني وهجرس أنه مقلب ولو عاوز نذيع يبقى نذيع.

مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 13

كذلك، ينتظر ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي أحداث مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 13 لمتابعة قصة نفادي مع الموت وجوني وهجرس بعد مقلب الوفاة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء غدا السبت، وذلك لحظة تجمع أفراد الأسرة لتناول وجبة الإفطار في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

مسلسل الكبير اوي 8

ويستعد ملايين المشاهدين لمتابعة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 ومعرفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر، وذلك الساعة 6،5 مساء، وذلك على قنوات ON وON دراما من أجل مشاهدة مميزة وممتعة لملايين المشاهدين حول الشاشة، وأيضا بث الحلقة 12 عبر منصة WATCHIT لإتاحة إعادتها في أي وقت طوال اليوم.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير اوي 8

في النهاية يشهد مسلسل الكبير أوي الجزء 8 حلقات مثيرة من الدراما والكوميديا، حيث يحاول الكبير أوي عمدة المزاريطة مساعدة أهالي القرية وحل مشكلاتهم، مع الاحتفال أيضا بعيد الهالوين ومغامرات هدرس وجوني والعترة ونفادي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

في الختام، يشارك في مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة من نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومي فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، بينما يغيب فزاع وأشرف، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي للموسم الثامن على التوالي.

اقرأ أيضا..