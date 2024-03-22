الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

تفاصيل أحداث الحلقة 12 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

يترقب جمهور ومتابعو مسلسلات رمضان 2024، مشاهدة مسلسل المعلم الحلقة 12 بطولة النجم مصطفى شعبان، والتي تُعرض مساء اليوم على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن المارثون الرمضاني 2024.

مسلسل المعلم الحلقة 12

ويبحث قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل المعلم، إذ تصدّرت الحلقة السابقة محركات البحث ومواقعة التواصل المختلفة، خاصة منصة التغريدات القصيرة "X" المعروفة سابقًا بـ«تويتر»، بعدما شهدت العديد من الأحداث الدرامية، وكشفت ما يُخطط له عائلى "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري.

وشهدت الحلقة السابقة العديد من الأحداث، أبرزها التقاء مصطفى شعبان بالمعلم غريب أحد كبار التجار في ميناء السويس، ويخبره أنَّه نجل "الملعم  حامد" الذي يقوم بدوره الفنان عبدالعزيز مخيون، ويقوم "غريب" باحتضانه قائلًا: "أهلا يابني يا غالي يابن الغالي.. ازاي أبوك يابني واحشني أوي"، ويخبره "شعبان بأنَّه جاء ليحصل على شحنة السمك لسداد ديون "المعلم بشر" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، وذلك قبل أن يحجر على محله "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، ويصر "المعلم غريب" على ضيافة مصطفى شعبان.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 11

مسلسل المعلم تفاصيل الحلقة 12

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 12، تصاعدًا في الأحداث، إذ يُحاول مصطفى شعبان الوصول بشحنة السمك إلى مصر، بعد أن حصل عليها من السويس، لكن يعترضه رجال "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، والذي يرغب في قتله قبل وصوله إلى مصر، وغيرها من الأحداث المثيرة.

 

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 13

تُعرض الحلقة 13 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

 

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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ملخص الحلقة 11 من مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 11

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