الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 11

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

انتهت الحلقة الحادية عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن المارثون الرمضاني 2024، على نهاية مشوقة، إذ اعترض رجال «المعلم شداد»، الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، مصطفى شعبان وذلك أثناء تحميل السمك من السويس.

 أحداث مسلسل المعلم الحلقة 11

وخلال أحداث الحلقات السابقة، قرر شداد والجنتل التخطيط للمرة الأخيرة لقتل شعبان، إذ قرر شعبان السفر من أجل الحصول على شحنة سمك، وإعطائها للمعلم بشر كي يسدد توريده للمعلم شداد، الذي حجز على محل الأول وفرض عليه غرامة 2 مليون جنيه، ولكن كان رجال شداد يعرقلون حصول شعبان على السمك.

إلا أن رجال المعلم شداد اعترضوا طريقه، ومنعوا كل التجار من التوريد له، حتى التقى عبر الصدفة شعبان بأحد أصدقاء والده وهو المعلم غريب الذي قاله له: "مستحيل تعود لمصر وإيدك فاضية، أنا عندي مركبين في البحر لما يجوا خد السمك اللي فيهم أيا كان حجمه إيه، هو الشبك بينزل فاضي ويطلع مليان بالخير والبركة".

وأثناء تحميل شحنة السمك ظهر رجال شداد، وأمروا كل من في المينا بعدم المشاركة في التحميل، وتوعدوا المعلم مصطفى شعبان بعدم الخروج من المينا، حتى قرر تحميل شحنة السمك بنفسه دون مساعدة أحد.

مسلسل المعلم الحلقة 11| مصطفى شعبان يلتقي بـ"المعلم غريب"

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مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 11

ويعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 11

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 11 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت باتفاق طارق النهري وأحمد بدير على قتل مصطفى شعبان، إذ يقول الأول: "أنا اتفقت مع الواد دونجل وفهمته إنه لازم يخلص على الواد دا أول ما يخرج من المينا في سكات"، ليرد بدير: "كل واحد يخلص بطريقته.. لكن المعلم عمره خلص النهارده"، وذلك بعدما اكتشف أن ملك ابنته وقعت في حبه وجلبت له هدية نظير جدعنته معها.

وتنتقل الأحداث بظهور مصطفى شعبان في ميناء السويس وهو حزين على عدم حصوله على شحنة السمك التي جاء إليها، حتَّى يرى "شعبان" الضابط الذي كان يحقق في قضية والده، حيثُ يسأله الأخير: "بتعمل إيه هنا"، ليرد "شعبان": "كنت جاي أصطاد سمك أسد بيه ديون المعلم بشر، بس مفيش نصيب".

ويلتقي مصطفى شعبان بالمعلم غريب أحد كبار التجار في ميناء السويس، ويخبره أنَّه نجل "الملعم  حامد" الذي يقوم بدوره الفنان عبدالعزيز مخيون، ويقوم "غريب" باحتضانه قائلًا: "أهلا يابني يا غالي يابن الغالي.. ازاي أبوك يابني واحشني أوي"، ويخبره "شعبان بأنَّه جاء ليحصل على شحنة السمك لسداد ديون "المعلم بشر" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، وذلك قبل أن يحجر على محله "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، ويصر "المعلم غريب" على ضيافة مصطفى شعبان.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 12

من المقرر أن تعرض الحلقة 12 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الثانية عشر

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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مسلسل "المعلم" الحلقة 11.. خطة جديدة لقتل مصطفى شعبان في السويس

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