الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة بتقنية HD

الكبير اوى 8
الكبير اوى 8

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12 مواعيد العرض والقنوات الناقلة، يستعد ملايين المشاهدين حول شاشات التليفزيون والمنصات لمتابعة الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير اوى ومغامرات حزلقوم بعد فشل عملية السرقة للبنك بمساعدة جونى ونفادى والعترة والقبض عليه ومحاكمته وقرار القاضى بسجنه.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12

كما تابع ملايين المشاهدين الحلقة 11 من مسلسل الكبير اوى 8 وفشل حزلقوم فى سرقة البنك وإعادة 2 مليون دولار والمفاجأة بوجود غطاء علبة مياه غازية بدلا من الفلوس، مما أدى إلى القبض عليه من البوليس ومحاكمته بتهمة السرقة.

مسلسل الكبير اوى 8 

وشهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكبير اوى، نجاح الكبير اوى عمدة المزاريطة فى الإفراج عن حزلقوم بعد إعلان وجود شهادة رسمية بمعاملة طفل مما جعل القاضى يفرج عنه ويأخذ شهر واحد سجن بسبب تفاهة الموضوع.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12 مواعيد العرض 

مسلسل الكبير اوى 8 

كذلك، ينتظر جموع المشاهدين عرض الحلقة 12 من مسلسل الكبير اوى 8، اليوم الجمعة، لمتابعة قصة عمدة المزاريطة ومغامرات جونى وحزلقوم، وذلك فى أوقات مميزة بتقنية عالية فى الساعة 6،5 مساء لحظة تجمع أفراد الأسرة على مائدة إفطار رمضان المبارك.

مسلسل الكبير اوى 8 القنوات الناقلة للحلقة الثانية عشر

مسلسل الكبير اوى 8 

إضافة إلى ذلك، يمكن لملايين المشاهدين والمتابعين لحلقات مسلسل الكبير اوى 8، مشاهدة الحلقة الثانية عشر، وذلك على قنوات ON وON دراما لتحقيق مشاهدة مميزة وممتعة لملايين المشاهدين، وأيضا بث الحلاقة 12 عبر منصة  WATCHIT لإتاحة إعادتها فى أى وقت مناسب للمشاهدين.

قصة مسلسل الكبير اوى 8

txt

ملخص مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. حزلقوم يخسر زجاجة مياه غازية بـ2 مليون دولار

txt

مسلسل الكبير أوي 8 توقعات أحداث الحلقة 12.. هل يعود حزلقوم للسرقة بعد حبسه؟

تتناول أحداث الجزء الجديد من مسلسل الكبير اوى 8 قصة الكبير اوى عمدة قرية المزاريطة ومساعدته لأصدقائه فى تصريف شئون حياتهم ومساعدة أبناء القرية، وأيضا متابعة مغامرات حزلقوم وتخطيطه للسرقة مع نفادى والبروفيسور جونى، وحمل مربوحة من الكبير اوى.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل الكبير اوى 8 

فى النهاية يشهد مسلسل الكبير أوي 8 مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، بينما يغيب فزاع وأشرف، والمسلسل من إخراج أحمد الجندى للموسم الثامن على التوالى.

اقرأ أيضا.. 

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الثانية عشرمن مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة الثانية عشر الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 12 الحلقة الثانية عشرمن الكبير اوي الحلقة الثانية عشرمن الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

ملخص مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 11.. حزلقوم يخسر زجاجة مياه غازية بـ2 مليون دولار

مسلسل الكبير أوي 8 توقعات أحداث الحلقة 12.. هل يعود حزلقوم للسرقة بعد حبسه؟

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

نتنياهو لبلينكن: إسرائيل ستهاجم رفح الفلسطينية حتى دون تأييد واشنطن

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

إنذار خطير للنساء.. ما العلاقة بين تأخر الدورة الشهرية وسرطان عنق الرحم؟

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

بعد اعتمادها رسميا.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟