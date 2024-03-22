مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة بتقنية HD

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12 مواعيد العرض والقنوات الناقلة، يستعد ملايين المشاهدين حول شاشات التليفزيون والمنصات لمتابعة الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير اوى ومغامرات حزلقوم بعد فشل عملية السرقة للبنك بمساعدة جونى ونفادى والعترة والقبض عليه ومحاكمته وقرار القاضى بسجنه.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12

كما تابع ملايين المشاهدين الحلقة 11 من مسلسل الكبير اوى 8 وفشل حزلقوم فى سرقة البنك وإعادة 2 مليون دولار والمفاجأة بوجود غطاء علبة مياه غازية بدلا من الفلوس، مما أدى إلى القبض عليه من البوليس ومحاكمته بتهمة السرقة.

مسلسل الكبير اوى 8

وشهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكبير اوى، نجاح الكبير اوى عمدة المزاريطة فى الإفراج عن حزلقوم بعد إعلان وجود شهادة رسمية بمعاملة طفل مما جعل القاضى يفرج عنه ويأخذ شهر واحد سجن بسبب تفاهة الموضوع.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12 مواعيد العرض

مسلسل الكبير اوى 8

كذلك، ينتظر جموع المشاهدين عرض الحلقة 12 من مسلسل الكبير اوى 8، اليوم الجمعة، لمتابعة قصة عمدة المزاريطة ومغامرات جونى وحزلقوم، وذلك فى أوقات مميزة بتقنية عالية فى الساعة 6،5 مساء لحظة تجمع أفراد الأسرة على مائدة إفطار رمضان المبارك.

مسلسل الكبير اوى 8 القنوات الناقلة للحلقة الثانية عشر

مسلسل الكبير اوى 8

إضافة إلى ذلك، يمكن لملايين المشاهدين والمتابعين لحلقات مسلسل الكبير اوى 8، مشاهدة الحلقة الثانية عشر، وذلك على قنوات ON وON دراما لتحقيق مشاهدة مميزة وممتعة لملايين المشاهدين، وأيضا بث الحلاقة 12 عبر منصة WATCHIT لإتاحة إعادتها فى أى وقت مناسب للمشاهدين.

قصة مسلسل الكبير اوى 8

تتناول أحداث الجزء الجديد من مسلسل الكبير اوى 8 قصة الكبير اوى عمدة قرية المزاريطة ومساعدته لأصدقائه فى تصريف شئون حياتهم ومساعدة أبناء القرية، وأيضا متابعة مغامرات حزلقوم وتخطيطه للسرقة مع نفادى والبروفيسور جونى، وحمل مربوحة من الكبير اوى.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل الكبير اوى 8

فى النهاية يشهد مسلسل الكبير أوي 8 مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، بينما يغيب فزاع وأشرف، والمسلسل من إخراج أحمد الجندى للموسم الثامن على التوالى.

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