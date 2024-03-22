مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 12.. سر غيرة مربوحة من مدام جورجيت

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تصدر مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 12 ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وزاد البحث عن أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12 خلال الساعات الماضية.

وننشر لكم خلال هذه السطور التالية تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 12.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 12

دارت أحداث الحلقة 12 مسلسل الكبير أوي الحلقة 12 حول حضور الكبير دروس الفرنساوي الخاصة بالعترة وجوني ومحاولة تعلم بعض الجمل باللغة الفرنسية من مدام جورجيت التي أبدى الكبير إعجابه بها.

إلا أن مربوحة تبدي غيرتها من مدام جورجيت مدرسة اللغة الفرنسية وتطلب من الكبير التحدث على انفراد وتوبخه على إعجابه بمدرسة اللغة الفرنسية ويحاول الخفير أيهم تلطيف الجو بينهما ويؤكد الكبير أن ما يدور في دماغ مربوحة أوهام ولا يوجد أي شيء بينه وبين مدام جورجيت.

مواعيد عرض مسلسل الكبير الجزء 8 الحلقة 12

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 12 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*العرض الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم، وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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