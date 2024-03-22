الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. عبدالبديع يفكر في مشاركة نعناعة وعيطة

عتبات البهجة
عتبات البهجة

بدأ منذ قليل العرض الأول  الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، على شاشة DMC على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. منال ترفض الشراكة بين زوجها ونعناعة في الكافتيريا

مسلسل عتبات البهجة لـ"يحيى الفخراني" ملخص الحلقة 11

أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل عتبات البهجة

بدأت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، رفض عبدالبديع والذي يلعب دوره الفنان هشام إسماعيل حديث منال عن الاستثمار المدن الجديدة، وخاصًة العاصمة الإدارية، وطلب منها الرحيل للتفكير في عرض عيطة ونعناعة الذي يرى فيه مكسب كبير جدًا.

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 12

أعلنت  قناة DMC  عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

تعاد الحلقة الـ 12 من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

 

روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

 

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر 

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة  

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة  

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

اقرأ أيضا.. 

مسلسل سر المسجد الحلقة 12.. هل ينجح الأبطال الأربعة في الحصول على رمز المسجد؟

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 12| ما حقيقية إعلان خبر وفاة نفادي؟

مسلسل عتبات البهجة عتبات البهجة موعد عرض عتبات البهجة موعد عرض مسلسل عتبات البهجة موعد اعادة مسلسل عتبات البهجة قصة مسلسل عتبات البهجة أبطال مسلسل عتبات البهجة موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني مسلسل يحي الفخراني يحيي الفخرانى قنوات عرض عتبات البهجة قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة موعد مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثانية عشر من عتبات البهجة عتبات البهجة الحلقة الثانية عشر عتبات البهجة الحلقة 12 الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثانية عشر من مسلسل عتبات البهجة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it المدن الجديدة DMC شاشة dmc للخدمات الإعلامية

مواد متعلقة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. منال ترفض الشراكة بين زوجها ونعناعة في الكافتيريا

مسلسل عتبات البهجة لـ"يحيى الفخراني" ملخص الحلقة 11

عتبات البهجة الحلقة الـ12.. ما هو اكتئاب ثنائي القطب الذي أصيبت به صفاء الطوخي؟

عتبات البهجة الحلقة 12.. هل تخضع نعناعة لتهديد حنفي وتقبل زواجه من فله؟

موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخرانى

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11.. جميلة تطلب من عمر العودة للمنزل والأخير يرفض

عتبات البهجة الحلقة 11.. نعناعة تحكي لبهجت الأنصاري ابتزاز المعلم حنفي لها

"عتبات البهجة" الحلقة 11.. الأنصاري يقوّي علاقته بطلاب الدروس الخصوصية

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. «معركة الليل» تبهر متابعى مسلسل «الحشاشين»: «مستوى عالمى»

أمريكا: أى عملية عسكرية برية فى رفح تعرض الحياة المدنية والأمن الإسرائيلى للخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟