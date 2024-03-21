مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11.. جميلة تطلب من عمر العودة للمنزل والأخير يرفض

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني بشعور بهجت الأنصاري بحالة اشتياق كبيرة إلى حفيده عمر الذي يلعب دوره الفنان خالد شباط بعد تركه للمنزل.

ويشعر بهجت الأنصاري بغصة في قلبه وشعوره بالقلق على حفيده الذي ترك المنزل منذ فترة.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير وهو الأمر الذي يجعله يتجه لتقديم محتوى ترفيهي هادف على "يوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).

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