بعد قليل.. العرض الأول للحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة على dmc 

مسلسلات رمضان 2024..

ينتظر عدد كبير من المواطنين عرض الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني والتي تبدأ بعد قليل على شاشة DMC.

وينافس مسلسل عتبات البهجة في ماراثون الدراما الرمضانية 2024 على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

“عتبات البهجة”.. موعد عرض الحلقة 11

وأعلنت قناة DMC أن خطتها لشهر رمضان تضمن عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان، وحددت موعد العرض الأول في 6:15 مساءً بعد أذان المغرب.

وتعاد الحلقة الـ11 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على المنصة طوال شهر رمضان.

عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد “عتبات البهجة” من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.