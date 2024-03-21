الخميس 21 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "عتبات البهجة" اللحلقة 11.. أحد أصدقاء "جميلة" يجرها لفخ إدمان المخدرات

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11.. بدأت الحلقة بدخول “جميلة” الفنانة بسنت أبو باشا، في حالة اكتئاب حادة بسبب غياب جدها وانشغاله بعمله، وافتقداها لـ"عمر" الفنان خالد شباط.

استغل أحد أصدقاء “جميلة” الفرصة، وقرر جرها إلى فخ إدمان المخدرات بحجة أنها ستساعدها على النسيان.

وتعرض حلقات مسلسل “عتبات البهجة” للفنان الكبير يحيى الفخراني، على شاشة DMC، ويستمر عرض المسلسل طوال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 2024. 

بعد قليل.. العرض الأول للحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة على dmc 

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة على DMC

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11

 

عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 11

أعلنت  قناة DMC عن تضمن خطتها الدرامية لشهر رمضان 2024، والتي تضم مسلسل “عتبات البهجة” للفنان الكبير يحيى الفخراني، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 وربع بعد آذان المغرب.

وتعاد حلقة مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، يوميًا على قناة DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة 11 

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة  

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة  

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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