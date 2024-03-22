الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 12.. هل ينجح الأبطال الأربعة في الحصول على رمز المسجد؟

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 12.. حاول الأبطال الأربعة سيف وياسين وشروق وميمو الحصول على رمز المسجد من صريح الكذاب، إلا أنه نفذ مخططه وقام باحتجازهم، إلا أنهم نجحوا في الخروج وحبس الروبوت فلتة، وحصلوا على رمز تطبيق سر المسجد.

وفرح الشيخ صلاح بانجازهم، وأكد لهم ضرورة التعاون والالتزام بالجماعة.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 12

نجح أبطال مسلسل سر المسجد، في الحصول على أحد رموز التطبيق من صريح الكذاب، والخروج من الحبس، بعد أن قام باحتجازهم بالتعاون مع غلباوي الفيروس ، والروبوت فلتة.

وتحدث معهم الشيخ صلاح إمام المسجد عن فضل صلاة الجماعة، وثوابها المضاعف بمقدار 27 درجة، فيما ظلت حبيبة تواصل محازلات انقاذ والدها أيمن وشقيقها سيف من التطبيق.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 13

 

يعرض مسلسل سر المسجد عقب أذان المغرب مباشرة .

 

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

 

يعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة ومنصة watch it عقب آذان المغرب.

 

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

 

وتدور أحداث  كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

 

أبطال مسلسل سر المسجد

“سر المسجد” هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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