مسلسل سر المسجد ملخص الحلقة 11

تتلخص أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 11 في بدء سيف الالتزام بالصلاة في المسجد، ومعرفة آدابه، والالتزام بها أيضًا ، واستمرار بحث ياسين وسيف وشروق عن بقية رموز المسجد لاستعادة تشغيل التطبيق.

مسلسل سر المسجد تفاصيل احداث الحلقة 11

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وتعود حبيبة للتواصل مع سيف شقيقها عن طريق ساعته الرقمية ، إلا أن غلباوي الفيروس ينجح في قطع الاتصال بينهما، ويلتقي الأطفال بصريح صديق غلباوي الذي يحاول اختطافهم بناء على تعليمات من غلباوي الفيروس مقابل سبيكة ذهب لكل طفل منهم

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 12

تعرض اليوم عقب آذان المغرب قناة الحياة ومنصة watch it ، الحلقة 12 من مسلسل سر المسجد.

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

تعرض اليوم عقب آذان المغرب قناة الحياة ومنصة watch it ، الحلقة 12 من مسلسل سر المسجد، وتعرض الحلقة الجديدة كل يوم في نفس الموعد على نفس قنوات العرض.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

ابطال مسلسل سر المسجد

“سر المسجد” هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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