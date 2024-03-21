مسلسل سر المسجد الحلقة 11.. ماهي صفات الإنسان المنافق

تناولت الحلقة 11 من مسلسل سر المسجد صفة يوجد في بعض البشر وهي صفة المنافق في الإسلام يُعرف بأنه شخص يظهر الإيمان باللسان ويكذب عليه بالفعل، ويكون على قلبه غشاوة ونفاق، يحذر الإسلام من النفاق ويوصف بأنه من أسوأ الصفات التي يمكن أن يتحلى بها الإنسان، ولذلك فإن التعرف على صفات المنافق يساهم في تجنب الوقوع فيها.

ونستعرض في السطور التالية ما هي صفات المنافق.

الزيف والنفاق: المنافق يظهر الإيمان باللسان ويكذب عليه بالفعل، حيث يظهر مظاهر الوفاء والإخلاص في الظاهر ولكن في الحقيقة يكون قلبه مليئًا بالنفاق والخداع.

المرأة والنميمة: المنافق يكون مرآة ونميمته من أبرز صفاته، حيث يسعى لإشاعة الفتن والخلافات بين الناس من خلال نقل الأقاويل وتضليل الحقائق.

الانقياد والتلاعب: المنافق يكون عرضة للانقياد والتلاعب، حيث يميل إلى اتباع الآراء السائدة وتقليد الآخرين دون وجود مبادئ ثابتة.

المعاناة والكذب: المنافق يكون عرضة للمعاناة والكذب، حيث يتمتع بقدرة على تحجيم الحقائق وتزييف الوقائع لتناسب مصالحه الشخصية.

الانتقاد والتشكيك: المنافق يكون عرضة للانتقاد والتشكيك في نية الآخرين وسلوكهم، حيث يسعى لتشويه سمعتهم وتقويض ثقة الناس بهم.

الاستفزاز والتحزين: المنافق يكون عرضة لاستفزاز الآخرين وتحزينهم، حيث يسعى لإثارة الفتن والاضطرابات بين الناس من أجل تحقيق أهدافه الشخصية.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 12

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.