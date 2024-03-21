الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 11.. ما فضل التواجد في المسجد قبل الصلاة؟

دارت أحداث الحلقة 11 من مسلسل سر المسجد حول فضل التواجد في المسجد قبل الصلاة والوفاء بالوعد، وقراءة القرآن الكريم التي تسهم في طمأنة قلب المؤمن.

وتطرقت الحلقة إلى صفات المنافق وأهمها الكذب وإظهار خلف ما يبطن وشرح الشيخ صلاح إمام المسجد أهمية الصلاة في وقتها، وأهمية إعمار المساجد بيوت الله.

مسلسل سر المسجد.. ما أهمية أداء الصلاة في وقتها؟

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 11

حاول أبطال المسلسل سيف وياسين وشروق والقرد ميمو، الحصول على أحد رموز المسجد عن طريق اللجوء لصريح الذي اتفق معه الفيروس غلباوي على اختطاف الأطفال مقابل سبائك من الذهب.

وتعرض قناة الحياة ومنصة watch it الحلقة 12 من مسلسل سر المسجد غدً الجمعة، عقب آذان المغرب الساعة  6.10 مساء.

وتعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل سر المسجد على قناة الحياة ومنصة watch it غدًا الجمعة.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث  كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

“سر المسجد” هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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