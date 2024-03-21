الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد.. أهمية الطهارة والنظافة للمسلم

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

تطرق مسلسل سر المسجد المعروض على قناة الحياة منصة watch it خلال شهر رمضان المبارك، إلى أهمية الطهارة للمسلمين مستشهدًا بآيات قرآنية وأحاديث من السنة النبوية.

أهمية النظافة للمسلم

اتفق جمهور الفقهاء على أن الطهارة والنظافة تعمل على زيادة قرب العبد من الله سبحانه وتعالى، فالإسلام يحض على التطهر والتعطر بالمسك عند الذهاب إلى المساجد، فالنظافة تترك أثرا معنويا ونفسيا جميلا للمتطهر ولمن حوله، ولا شك أن الفطرة تأنس وتحب النظافة وتشمئز من الروائح الكريهة لما فيها من أذية.

وللطهارة أهمية خاصة في الدين الإسلامي لارتباطه بأهم الواجبات العبادية الدينية للمسلم المتمثلة في شرط العمل وصحة العبادات؛ كالصلاة، والصيام، والطواف، بل هي مفتاح العبادة وشرط أساسي لصحتها؛ فـ «الطهور شطر الإيمان»؛ لذا يجب على المسلم أن يتفقه فيه جيدا، ولا يستخف ليحرز صحة عباداته كما أرادها الله عز وجل منه.

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ويعدّ القرآن الكريم أعظم أنواع ذكر الله تعالى، وينبغي لمن أراد أن يذكر الله أن يكون في حالة من الطّهر تليق بموقفه حين يناجي ربّه، وتشمل هذه الطّهارة طهارة الجسد من الحدثين الأكبر والأصغر، وطهارة الباطن، وطهارة المكان الذي يقرأ المسلم فيه أيضًا.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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