مسلسل سر المسجد ملخص الحلقة 10.. البحث عن رمز البوصلة المفقود

تناولت أحداث الحلقة 10 من مسلسل سر المسجد حوارًا دار بين حبيبة وأخيها سيف، من خلال الساعة الذكية، وأخبرت حبيبة سيف بأنها استطاعت اختراق جهاز الفيروس غلباوي، وأنها تمكنت من إيجاد رمز من الرمز التي يبحث عنها، وشكر سيف أخته حبيبة، وأوضح أنه فخور بها وأنها استطاعت أن تعمل عملًا كبيرًا.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 10

وذهب سيف وأصدقاؤه للبحث عن الرمز، وبدأ سيف في استخدام البوصلة للبحث عن الرمز المفقود، حتى أن وصل سيف وأصدقاؤه إلى منزل مهجور، وكان أصدقاء سيف خائفين من الدخول، ولكن سيف شجاع واستطاع إقناعهم والدخول للمنزل للبحث عن الرمز.

وأثناء بحثهم في المنزل المهجور جاء فلتة صديق غلباوي لكي يبحث عن الرمز ويأخذه قبل سيف وأصدقائه، واستطاع فلتة أخذ الرمز، ولكن تمكن سيف وأصدقاؤه من الإمساك بفلتة وأخذ الرمز.

مسلسل سر المسجد الحلقة 10.. أخذ سيف وأصدقاؤه الرمز وذهبوا به إلى الشيح صلاح، ليوضح لهم معناه، ويوضح لهم سبب تسمية المسجد الحرام بهذا الاسم.

مسلسل سر المسجد ملخص الحلقة 10

وشرح الشيخ صلاح للأطفال اتجاه القبلة في المسجد وسبب تسمية المسجد الحرام بهذا الاسم وقصة تغيير اتجاه القبلة إليه.

اتجاه القبلة في الإسلام يعتبر أمرًا مهمًا للمسلمين خلال أداء الصلاة، حيث يتوجهون إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ويرجع تحديد اتجاه القبلة إلى الأوامر الإلهية في القرآن الكريم وسُنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الله المؤمنين في كتابه العزيز بتوجيه وجوههم نحو الكعبة أثناء الصلاة.

ورد الشيخ صلاح على سؤال سيف.. لماذا سُمي المسجد الحرام بهذا الاسم؟، قائلًا إنه يُعتبر مكانًا مقدسًا للمسلمين، وكلمة "حرام" في اللغة العربية تعني المقدس والمحرم، وهي تُستخدم للدلالة على الأماكن التي يجب الحفاظ عليها واحترامها وعدم انتهاكها.

وبالنظر إلى أهمية المسجد الحرام كمركز للعبادة الإسلامية ومكان إقامة الحج والعمرة، فإنه يُعتبر مقدسًا بشكل خاص، وبالتالي فهو يحمل اسم "الحرام"، لتأكيد هذا المكان المقدس والمحرم في قلوب المسلمين.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 11

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية، ويعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض "سر المسجد" على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية، ويعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.