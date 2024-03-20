"سر المسجد" الحلقة 10.. سيف وأصدقائه يجدون رمز جديد في منزل مهجور

مسلسلات رمضان 2024..

تناولت أحداث الحلقة 10 من مسلسل سر المسجد حوار دار بين حبيبة واخيها سيف، من خلال الساعة الذكية، وأخبرت حبيبة سيف عن أنها استطاعت اختراق جهاز الفيروس غلباوي، وأنها تمكنت من إيجاد رمز من الرمز التي يبحث عنها، وشكر سيف اختها حبيبة، وأوضح أنه فخور بها وأنها استطاعت أن تعمل عمل كبير.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 10

وذهب سيف وأصدقائه للبحث عن الرمز، وبدأ سيف في استخدام البوصلة للبحث عن الرمز المفقود، حتى أن وصل سيف وأصدقائه إلى منزل مهجور، وكان أصدقاء سيف خائفين من الدخول، ولكن سيف شجاع واستطاع إقناعهم والدخول للمنزل للبحث عن الرمز.

وأثناء بحثهم في المنزل المهجور جاء فلتة صديق غلباوي لكي يبحث عن الرمز ويأخذه قبل سيف وأصدقائه، واستطاع فلتة أخذ الرمز، ولكن تمكن سيف وأصدقائه من الإمساك بفلتة وأخذ الرمز.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 11

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.