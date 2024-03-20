مواعيد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 10

يسعى الكثير من جمهور مسلسل "سر المسجد" إلى معرفة تفاصيل الحلقة الثامنة التي يتم بثها على قناة الحياة بعد أذان المغرب مباشرة، حيث يهتمون بمتابعة تطورات الأحداث بشكل دقيق.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

يتم عرض مسلسل "سر المسجد" على قناة الحياة في شهر رمضان في الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة عرض الحلقات.

أحداث الحلقة مسلسل سر المسجد 9

تناولت الحلقة 9 من مسلسل سر المسجد مجموعة من القيم التربوية والتي من أهمها الصبر، وكيفية تدريب الأطفال على الصبر والحمد لله، حتي نبني فيهم عادات تربوية جيدة.

دارت أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 9 حول محادثة بين غلباوي وحبيية من خلال التطبيق، واستطاعت حبيبة أن تخترق نظام غلباوي، وتحصل علي تحديد مكان لرمز من الرموز المفقودة.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 9

وتواصلت حبية مع اخيها سيف لكي تخبرة بمكان الرمز من خلال إرسال المكان للرمز علي الساعه الإلكترونية، وتواصل معها بالفعل سيف وكان فخور بها، وتحرك بالفعل كل من سيف وأصدقاءة إلي مكان الرمز، ضمن أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 9.

شهدت الأحداث حوارًا بين الشيخ صلاح وسيف حول الفرق بين صلاة الجهر والسر وبين صلاة السنن والفرائض.

قصة مسلسل سر المسجد

أما قصة المسلسل، فتدور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيق خاص لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد. ومع توريطهما في هذه الرحلة التعليمية، يجدان أنفسهما فجأة في مغامرة غامضة بعد اختطافهما داخل التطبيق، تقودهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.