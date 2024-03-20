الأربعاء 20 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 9

سر المسجد
سر المسجد

يبحث الكثير من متابعي مسلسل سر المسجد عن تفاصيل الأحداث التي درات في الحلقة، وقد شهدت الحلقة 9 من مسلسل سر المسجد مجموعة مشوقة من الأحداث.

ملخص أحداث الحلقة 9 من مسلسل سر المسجد 

تناولت الحلقة 9 من مسلسل سر المسجد مجموعة من القيم التربوية والتي من أهمها الصبر، وكيفية تدريب الأطفال على الصبر والحمد  لله، حتي نبني فيهم عادات تربوية جيدة.

دارت أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 9 حول محادثة بين غلباوي وحبيية من خلال التطبيق، واستطاعت حبيبة أن تخترق نظام غلباوي، وتحصل علي تحديد مكان لرمز من الرموز المفقودة.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 9

وتواصلت حبية مع اخيها سيف لكي تخبرة بمكان الرمز من خلال إرسال المكان للرمز علي الساعه الإلكترونية، وتواصل معها بالفعل سيف وكان فخور بها، وتحرك بالفعل كل من سيف وأصدقاءة إلي مكان الرمز، ضمن أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 9.

 شهدت الأحداث حوارًا بين الشيخ صلاح وسيف حول الفرق بين صلاة الجهر والسر وبين صلاة السنن والفرائض.

مسلسل سر المسجد الحلقة 9.. تعليم الأطفال أهمية الصبر والحمد لله في كل أمور حياتهم

مسلسل سر المسجد الحلقة 9.. حبيبة تخترق نظام غلباوي

مسلسل سر المسجد الحلقة 9.. الشيح صلاح يوضح الفرق بين الصلوات

علي خطي الحلقة 8 من مسلسل سر المسجد.. كيفية تعزيز ثقة الأطفال في أنفسهم

مسلسل سر المسجد الحلقة 9

وقال الشيح صلاح إن الصلاة الجهرية هى التي يؤديها المصلي بصوت مسموع، حيث يردد القراءة بصوت مسموع، بينما صلاة السر هي التي يؤديها المصلي بصوت خفيض أو بصوت لا يُسمع من قبل الآخرين.

أما صلاة السنن فهي الصلوات الإضافية التي يؤديها المسلم بعد الصلاة الفرض، وتأتي في مجموعة متنوعة من الأوقات، مثل صلاة الضحى وصلاة الوتر، بينما الفرائض هي الصلوات الخمس التي يجب على المسلم أداؤها يوميًا، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ويتميز كل نوع من الصلوات بشروط وأحكام خاصة به، وتختلف أوقاتها وأعداد ركعاتها وأوجه أداؤها، وتعتبر الفرائض أكثر أهمية وأولوية من السنن، حيث أنها من الأركان الخمسة للإسلام ولا يجوز تركها إلا بعذر شرعي، بينما السنن مستحبة ولكن ليست واجبة إلا في بعض الحالات المعينة.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة10

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

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