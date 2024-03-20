على خطى مسلسل سر المسجد الحلقة 9.. كيفية تدريب الأطفال على التعامل مع التنمر

تناولت أحداث الحلقة 9 من مسلسل سر المسجد حوار دار بين حبيبة وبين الفيروس غلباوي أثناء اختراقها إلى الجهاز الخاص بية، مما دفع غلباوي للتنمر عليها كون أنها طفلة صغيرة وأنها أقل من أن تخترق جهاز قوي مثل غلباوي.

مسلسل سر المسجد تفاصيل احداث الحلقة 9

ونتناول في التقرير التالي كيفية مواجه الأطفال إلى التنمر وكيفية التخلص من ذلك والتعامل معه بشكل صحيح.

تأثيرات التنمر على الأطفال: التأثيرات النفسية: انخفاض الثقة بالنفس، القلق، الاكتئاب، التأثيرات الاجتماعية: انعزال، تدهور العلاقات الاجتماعية، قلة المشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

علامات التنمر: تغيب المواد المدرسية، تغيب النشاطات الاجتماعية، تغيب الحب للمدرسة، تغيب الثقة بالنفس.

كيفية تدريب الأطفال علي التعامل مع التنمر

كيفية مواجهة التنمر: تعزيز ثقة الطفل بنفسه، تعليمه استراتيجيات التعامل الإيجابي مع المواقف الصعبة، تشجيعه على التحدث عن تجاربه والبحث عن المساعدة من الكبار، تقديم الدعم العاطفي والاستشارة النفسية إذا لزم الأمر.

دور المدارس والمجتمع: توعية المجتمع بخطورة التنمر وضرورة مكافحته، تطبيق سياسات وإجراءات صارمة ضد التنمر في المدارس، توفير برامج تثقيفية وتوعوية للطلاب والمعلمين حول التنمر وكيفية التعامل معه.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 10

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.