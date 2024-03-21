تفاصيل مسلسل سر المسجد الحلقة 10.. سر تسمية المسجد الحرام

يبحث الكثير من متابعي مسلسل الكرتون "سر المسجد" عن ملخص أحداث الحلقة 10 من المسلسل، والذي يعرض يوميا على قناة الحياة عقب أذان المغرب.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 10

وقد بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل "سر المسجد" عند أخذ سيف وأصدقائه الرمز وذهبوا به إلى الشيح صلاح، ليوضح لهم معناه، ويوضح لهم سبب تسمية المسجد الحرام بهذا الاسم.

وشرح الشيخ صلاح للأطفال اتجاه القبلة في المسجد وسبب تسمية المسجد الحرام بهذا الاسم وقصة تغيير اتجاه القبلة إليه.

تناولت أحداث الحلقة 10 من مسلسل "سر المسجد" حوارا دار بين حبيبة وأخيها سيف، من خلال الساعة الذكية، وأخبرت حبيبة سيف عن أنها استطاعت اختراق جهاز الفيروس غلباوي، وأنها تمكنت من إيجاد رمز من الرمز التي يبحث عنها، وشكر سيف أخته حبيبة، وأوضح أنه فخور بها وأنها استطاعت أن تعمل عملا كبيرا.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 11

ويعرض مسلسل "سر المسجد" على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية، ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة المسلسل.

أبطال مسلسل سر المسجد

مسلسل "سر المسجد" هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بمن في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل "سر المسجد" تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيق خاص لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق، تأخذهما هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة، حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه قصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.