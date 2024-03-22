عتبات البهجة الحلقة 12.. هل تخضع نعناعة لتهديد حنفي وتقبل زواجه من فله؟

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، والتي كان من ضمنها تعرض نعناعة والتي تقوم بدورها الفنانة جومانا مراد للتهديد والابتزاز من قبل المعلم حنفي بعد أن رفضت فله والتي تقوم بدورها الفنانة هنادي مهنا الزواج منه.

وحاولت نعناعة الضغط على شقيقتها فله لقبول الزواج من حنفي لكنها رفضت وهو ما أثار غضب حنفي وقام بتهديد نعناعة، إلا أنه هي الأخرى قامت بتهديده بأنها على علم بكافة أعماله الغير قانونية.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة

وشهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل عتبات البهجة البهجة العديد من الأحداث المثيرة حيث بدأ عمر والذي يقوم بدوره الفنان خالد الشباط في الانجراف بالأعمال الغير قانونية على الدارك ويب، ولازالت جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة بسنت احمد أبو باشا في إقناعه للعودة لمنزل جده بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان القدير يحيى الفخراني.

وتعرضت لبني والتي تقوم بدورها الفنانة صفاء الطوخي للاكتئاب ثنائي القطب بسبب بعد وجفاء أبنائها عنها، وافتتح عرفان والذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبدالله محل جديد بمساعدة سعاد والتي طلب الزواج منها.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

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مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الثانية عشر

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة العاشرة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد أذان المغرب.

على أن تعاد الحلقة الـ10 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)