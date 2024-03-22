الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مجدي أبو عميرة: "عتبات البهجة" يناقش الصراع بين الجيل القديم والجديد

مجدي أبو عميرة
مجدي أبو عميرة

وجه المخرج مجدي أبو عمير، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الثراء الضخم والإنتاجي للمسلسلات المشاركة في ماراثون رمضان 2024، قائلًا: "يحسب للشركة المتحدة هذا التنوع وأهمها مسلسل الحشاشين، والثراء الإنتاجي، وهناك سلسلة دراما اجتماعية وكوميدية، ونشكر الشركة المتحدة على هذا التوجه والثراء في التنوع".

وعن مسلسل “عتبات البهجة" للفنان الكبير يحيي الفخراني، قال ”أبو عميرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، إنه سعيد بعودته للعمل مع الفنان الكبير، متابعًا: "تقابلنا قبل كده في مسلسلات جحا المصري، ويتربى في عزو، واعتز بهذه التجربة".

وعن فكرة المسلسل، أوضح “أبو عميرة”، أن الفكرة جاءت لهم من المنتج مدحت العدل وقرأ الرواية الأصلية ووجد الشخصية مناسبة ليحيى الفخراني، وتم تنفيذها في شخصية بلوجر وتسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية والفرق بين الجيل القديم والجديد وصراع الأجيال.

المتحدة الشركة المتحدة المسلسلات عتبات البهجة

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