موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخرانى

يبحث العديد من المواطنين من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيى الفخراني، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسل "عتبات البهجة" مواعيد إعادة الحلقة 11

ويعود الفنان القدير يحيى الفخراني ليشارك في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "عتبات البهجة"، وذلك بعد غياب استمر لمدة عامين، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش".

وينتظر الجمهور إعادة الحلقة الـ11 من مسلسل "عتبات البهجة" للفنان يحيى الفخراني، والتي تعاد على قناة dmc drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لعرضها مسلسل "عتبات البهجة"، للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل أحداث الحلقة 11

وشهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "عتبات البهجة" العديد من الأحداث المثيرة، حيث بدأ عمر، الذي يقوم بدوره الفنان خالد الشباط، في الانجراف بالأعمال غير القانونية على الدارك ويب، وما زالت جميلة، التي تقوم بدورها الفنانة بسنت أحمد أبوباشا، تقوم بإقناعه للعودة لمنزل جده بهجت الأنصاري، الذي يقوم بدوره الفنان القدير يحيى الفخراني.

وتعرضت لبني، التي تقوم بدورها الفنانة صفاء الطوخي، للاكتئاب ثنائي القطب بسبب بُعد وجفاء أبنائها عنها، وافتتح عرفان، الذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبدالله، محلا جديدا بمساعدة سعاد التي طلب الزواج منها.

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل "عتبات البهجة"، للفنان يحيى الفخراني، في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث إنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

كما يعرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة dmc وقناة dmc drama.

مسلسل عتبات البهجة قنوات عرض الحلقة الثانية عشرة

أعلنت قناة dmc عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان الكبير يحيى الفخراني، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 وربع بعد أذان المغرب.

على أن تعاد الحلقة من مسلسل "عتبات البهجة" للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة dmc drama الساعة 8 ونصف.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل "عتبات البهجة" حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة"، وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل "عتبات البهجة" من عدة نجوم، وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سماء إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبوباشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري صادق

بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عزالعرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).