مسلسل عتبات البهجة لـ"يحيى الفخراني" ملخص الحلقة 11

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني، العديد من الأحداث التشويقية والجذابة والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسل عتبات البهجة تفاصيل احداث الحلقة 11

وبدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 ، بتعمق “عمر” الفنان خالد شباط، في مواقع “الدارك ويب”، حيث يعرض على أحد أصدقائه شراء مخدر الحشيش عبر أحد مواقع الإنترنت المظلم.

اضافه الى عودة فلة والتي تلعب دورها الفنانة هنادي مهنا إلى إياه والذي يلعب دوره مغني المهرجانات الشعبية تيتة والذي يلعب دوره عنبة.

إذ يعود عنبة، خلال احداث أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 ، إلى هنادي مهنا ويخبرها أن حديث الراقصة لولا عن علاقته بها، فتحن هنادي مهنا إلى تيته وتعود إليه.

وخلال أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 ، تبدأ “جميلة” الفنانة بسنت أبو باشا، الدخول في حالة اكتئاب حادة بسبب غياب جدها وانشغاله بعمله، وافتقداها لـ"عمر" الفنان خالد شباط.

استغل أحد أصدقاء “جميلة” الفرصة، وقرر جرها إلى فخ إدمان المخدرات بحجة أنها ستساعدها على النسيان.

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مسلسل عتبات البهجة موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it وقناة DMC وقناة DMC drama.

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

أعلنت قناة DMC عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد أذان المغرب.

على أن تعاد الحلقة الـ 12من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة بعد موت ابنه الوحيد.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

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