الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. خديجة تتعجب لاهتمام علي وشقيقه بقضية حبيبة

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

تعرض حاليًا الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر وذلك بعد العديد من التطورات في أحداثها التي شهدتها الحلقة 11 من المسلسل، وسط إشادات واسعة بالمسلسل بشكل عام من قبل المتابعين حتى تلك الحلقات.

أحداث الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري

عرضت الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري استقالة سناء "صابرين" من عملها من عملها بالمدرسة، وذهابها إلى "نعناعة" بسمة من أجل عزومتها على الفطار احتفالًا بهذه المناسبة، وقالت لها: أنا قررت إني اعيش واستقلت.

 وعندما عاتبتها "نعناعة " على خطوة الاستقالة تلك أكدت سناء أنها أصبحت مطمئنة على أولادها ومستقبلهم إلى حد كبير، وابنها الصغير مقدور على تربيته دون الحاجة إلى العمل.

 كذلك تضمنت الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري مقابلة بين خديجة وعلي والتي عبر فيها لها عن شكه في دكتور صفوت وعلاقته بمقتل حبيبة، لتتعجب خديجة من هذا الشك، ثم يوضح علي لها أن هدفه الرئيسي هو الوصول إلى قاتل حبيبة فترد قائلة أن هدفها هو  الأمر نفسه، ولكن ذلك لأن حبيبة هي ابنة خالتها وأكثر من أختها، متسائلة عن سبب اهتمام علي وأخوه الكبير بالوصول إلى هذا القاتل بل وإعادة الشك في دكتور صفوت على الرغم من إعلان براءته.

ملخص أحداث الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري 

وكانت قد شهدت الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري حصول دكتور صفوت عصام على الحكم بالبراءة في الحكم الصادر ضده بالإعدام في مقتل الطالبة حبيبة الكردي، كما تضمنت الحلقة كذلك إثارةالعديد من التساؤلات يأتي أبرزها من هو القاتل الحقيقي لحبيبة إذن؟

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. بعد براءة الدكتور صفوت.. من هو قاتل حبيبة؟

ملخص الحلقة 12.. مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر

كما شهدت أحداث الحلقة ١١ من مسلسل مسار إجباري أيضًا إلقاء القبض على مسعد وهو المساعد الأول للمحامي الفاسد مجدي حشيش، وذلك بتهمة تورطه في قضية مقتل الطالبة حبيبة ورشوته خبير الطب الشرعي، وهو الأمر الذي جعل المحامي مجدي حشيش يوكل له محام آخر يعمل في مكتبه، وينصحه باتباع العديد من التعليمات.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل “مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.

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