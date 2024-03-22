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فن

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. بعد براءة الدكتور صفوت.. من هو قاتل حبيبة؟

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12.. انتهت الحلقة السابقة، بحصول الدكتور صفوت المتهم في قتل حبيبة الكردي على حكم البراءة، لتتجدد الشكوك حول شخصية قاتل حبيبة.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 12

مسلسل مسار إجباري .. موعد إذاعة الحلقة 12

ملخص الحلقة 12.. مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر

مواعيد وقنوات عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 12

يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 12 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كذلك يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض مسلسل مسار إجباري كذلك على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في الساعة 7:30 مساء، كما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch .

أبطال مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري هو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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ملخص الحلقة 12.. مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر

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