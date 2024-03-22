مسلسل مسار إجباري .. موعد إذاعة الحلقة 12

يترقب الكثير من المتابعين معرفة موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر وذلك بعد التطورات الكثيرة في أحداث المسلسل والتي انتهت عند حلقة أمس الحلقة 11، كذلك بعد إشادات واسعة بالمسلسل من قبل المتابعين محتى تلك الحلقات.

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 12 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كذلك يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

كما يعرض مسلسل مسار إجباري كذلك على قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في الساعة 7:30 مساء، كما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch .

ملخص الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري

شهدت الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري حصول دكتور صفوت عصام على الحكم بالبراءة في الحكم الصادر ضده بالإعدام في مقتل الطالبة حبيبة الكردي، كما تضمنت الحلقة كذلك إثارةالعديد من التساؤلات يأتي أبرزها من هو القاتل الحقيقي لحبيبة إذن؟

كما شهدت أحداث الحلقة ١١ من مسلسل مسار إجباري أيضًا إلقاء القبض على مسعد وهو المساعد الأول للمحامي الفاسد مجدي حشيش، وذلك بتهمة تورطه في قضية مقتل الطالبة حبيبة ورشوته خبير الطب الشرعي، وهو الأمر الذي جعل المحامي مجدي حشيش يوكل له محام آخر يعمل في مكتبه، وينصحه باتباع العديد من التعليمات.

كما التقى خلال الحلقة أيضًا الدكتور صفوت بعصام عمر وأحمد داش ومي الغيطي، وذلك لشكرهم على الوقوف بجانبه وإخراجه من السجن، بسبب تقديمهم دليل البراءة.

إلا أنه ومن خلال لقاؤه بهما ظهر بالصدفة كارت شركة الأدوية الفاسدة في محفظته، وهو الأمر الذي لاحظه الأخوين مما جعلهما يعيدان التفكير في القضية، وتحديد علاقة صفوت بهذه الشركة، ثم يبدأوا الأخوين من جديد رحلة البحث فى علاقته بمجدي حشيش والشركة والقاتل الحقيقي لحبيبة.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل “مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.

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