الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص الحلقة 11 من مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش

مسار إجباري
مسار إجباري

يبحث متابعو مسلسل “مسار إجباري” لـ أحمد داش وعصام عمر عن ملخص أحداث الحلقة 11 من المسلسل الذي تم عرضه علي عدد من القنوات.

مسلسل مسار إجباري تفاصيل أحداث عرض الحلقة 11

شهدت الحلقة 11 من المسلسل الرمضاني مسار إجباري أحداثا كثيرة بعد حصول د.صفوت عصام على البراءة في الحكم الصادر ضده بالإعدام في مقتل الطالبة حبيبة الكردي.

وشهدت أحداث الحلقة ١١ من مسار إجباري إلقاء القبض على مسعد لتورطه في قضية مقتل الطالبة حبيبة ورشوة خبير الطب الشرعي، إذ يواجه تهمة تزوير الأدلة الجنائية، ووكل له المحامي مجدي حشيش محامي آخر يعمل في مكتبه، ونصحه باتباع التعليمات والخوف على أبنائه.

 

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موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل مسار إجبارى لـ أحمد داش

وخلال الحلقة الحادية عشرة من مسلسل مسار إجباري التقي الدكتور صفوت، عصام عمر وأحمد داش ومي الغيطي لشكرهم على الوقوف بجانبه وإخراجه من السجن، بسبب تقديمهم دليل البراءة، لكن خلال الجلسة يظهر كارت شركة الأدوية الفاسدة في محفظة الدكتور صفوت، ليعد الإخوان التفكير في القضية وتحديد علاقة صفوت بهذه الشركة، لبدء رحلة البحث من جديد في علاقته بمجدي حشيش والشركة والقاتل الحقيقي لحبيبة.

مسلسل مسار إجباري موعد عرض الحلقة 12

ويمكن مشاهدة الحلقة الثانية عشرة من “مسار إجباري” على عدد من القنوات بينها Cbc، قناة الحياة، والقناة الأولي بالتليفزيون المصري، وقناة أون تي في.

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"مسار إجباري" الحلقة 11.. براءة د.عصام من قتل الطالبة حبيبة الكردي

مسلسل مسار إجباري مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 11 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض المسلسل أيضًا على ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في الساعة 7:30 مساء، كما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch .

 

قصة مسلسل مسار إجباري

ومسار إجباري يدور حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفان سرًا خطيرًا، وهو أنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل أنهما شقيقان.

أبطال مسلسل مسار إجباري

“مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.

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